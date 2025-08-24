[8.24 プレミアリーグ第2節 エバートン 2-0 ブライトン]プレミアリーグは24日、各地で第2節を開催した。MF三笘薫が先発出場したブライトンは敵地でエバートンと対戦し、0-2で敗れて開幕2試合未勝利になった。ブライトンは前半18分、GKバルト・フェルブルッヘンの蹴ったボールが相手最終ラインの背後に落ちる。これを三笘が収めてペナルティエリア内に入ると、バウンドするボールを上に高く蹴ってその場にストップ。追いかけて