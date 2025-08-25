◇ドイツ1部Eフランクフルト4ー1ブレーメン（2025年8月23日）Eフランクフルトの日本代表MF堂安が新天地でのリーグ開幕戦で存在感を示した。中盤の右サイドで攻守に奮闘。1―0の前半25分には右サイドで粘って2点目の起点になった。後半38分まで出場して4得点の快勝に貢献し「これ以上ないスタートが切れた」と喜んだ。鋭いドリブルに巧みなパス交換、クロスでも好機を演出。「得点、アシストはなかったが、パフォーマンス的