◇ア・リーグレッドソックス12―1ヤンキース（2025年8月23日ニューヨーク）レッドソックスの吉田は2回1死から右腕ウォーレンの94マイル（約151・3キロ）を痛烈に中前に打ち返した。ただ、3回2死満塁では「ちょっと詰まりました」と二直に倒れるなど快音は続かず、4打数1安打。マルチ安打は9日以降なく「結果が伴ってない」と渋い表情だった。12―1で大勝し、ヤンキースには8連勝。ポストシーズン進出圏を争う宿敵を圧