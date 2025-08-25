◇ナ・リーグ ドジャース1―5パドレス（2025年8月23日サンディエゴ）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのパドレス戦に敗れて10日ぶりに首位から陥落した。大谷翔平投手（31）は4打数無安打で2試合続けて快音がなく、8月20試合目の出場で初の出塁なしに終わった。打線もわずか2安打に封じられ、直接対決で2連敗に沈んだ。24日（同25日）のレギュラーシーズン最後の対戦は勝った方に地区優勝マジックが点灯する大一