◇ナ・リーグ パドレス5―1ドジャース（2025年8月23日サンディエゴ）パドレスを10日ぶりの単独首位に導いたのは先発左腕コルテスだ。トレード期限最終日の7月31日にブルワーズから移籍し、新天地で初勝利。「6回を投げて1安打無失点なら誰が相手でも気分がいい」と声を弾ませた。前夜のダルビッシュを参考に大谷を3打席とも封じた。「彼は初回、大谷への初球にスイーパーを投げた。だから自分もカッターを投げた」。スト