◇インターリーグカブス12―1エンゼルス（2025年8月23日アナハイム）カブスの鈴木は6回の二ゴロがビデオ判定で覆って内野安打になった。3試合ぶりに安打を記録しても5打数1安打。8月は月間打率・206に低迷しているだけに残り7試合で調子を上げたいところだ。鈴木と同じく不調だった2番タッカーの1試合2本塁打などで快勝したクレイグ・カウンセル監督は「スランプを脱する日は来るもの」と期待を寄せた。