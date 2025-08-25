女子シングルス1回戦でプレーする柴原瑛菜＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは24日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターでのシングルス1回戦で開幕し、予選を突破した柴原瑛菜（橋本総業）がエマ・ラドゥカヌ（英国）と対戦し、1―6、2―6で敗れた。