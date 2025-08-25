２４日午後４時５０分頃、青森県むつ市大湊新町の岸壁近くの海で、「男性２人が溺れている」と通行人から１１９番があった。同市金谷、公務員野口翔平さん（３５）と幼稚園児の息子（５）が救助され、市内の病院に搬送されたが、野口さんの死亡が確認された。死因は溺死。消防によると、男児は意識不明だという。青森県警むつ署の発表によると、２人は午後４時頃、家族に釣りに行くと伝えて出かけたといい、現場周辺には野口さ