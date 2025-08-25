Ungrid（アングリッド）が2025年秋冬シーズンビジュアルを公開しました。テーマは「Core」。自分らしさを大切にする女性像を、スウェードやレザー、透け感のあるレースやチュールなどで表現。セットアップやアウターなど秋冬にぴったりの新作アイテムを取り入れたスタイリングが揃い、写真だけでなく撮り下ろし動画でも世界観を楽しめます♡ August：起毛感ベージュデニム