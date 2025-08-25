埼玉・本庄市の河川敷で枯れ草が焼ける火事があり、8時間以上燃え続けました。映像には、黒い煙が上り炎が燃え広がっている様子が映っています。24日午前11時ごろ、本庄市の利根川河川敷で「煙が上がっている」と通報が相次ぎました。火は約8時間後に消し止められましたが、消防隊員ら2人が体調不良を訴え病院に搬送されました。