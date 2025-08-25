プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキンソテー大葉トマトソース」 「豆苗とツナのマヨネーズ和え」 「ズッキーニとオクラのスープ」 の全3品。 トマトの赤、ナスの紫、豆苗、ズッキーニ、オクラの緑で、カラフルな食卓に。【主菜】チキンソテー大葉トマトソース 大葉の爽やかさ、トマトの甘さと酸味がジューシィな鶏肉に見事にマッチ。付け合わせもソースも一つのフライパンで完