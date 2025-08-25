きのう（24日）、埼玉県本庄市の利根川の河川敷で枯れ草が広い範囲にわたって燃え、消火活動にあたった2人が体調不良で病院に搬送されました。きのう午前11時すぎ、本庄市仁手の利根川の河川敷で、「煙が上がっているのが見えた」と110番通報がありました。警察などによりますと、消防車9台が出動し、火はおよそ8時間後に消し止められましたが、西側におよそ1キロ以上にわたりかなり広範囲に燃え広がったということです。この火事