東京・奥多摩町で火事があり、火元の家に住む女性が死亡しました。24日午前7時過ぎ、奥多摩町で「白煙、黒煙、火も見える」と通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、住宅など5棟が燃え、そのうち3棟が全焼しました。この火事で住人の佐藤ミチ子さん（88）が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。