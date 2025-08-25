きのう（24日）は、東日本を中心に気温が40℃に迫る危険な暑さとなりました。きょう（25日）も広い範囲で35℃以上の猛暑日となる見込みで、引き続き熱中症への警戒が必要です。きのうは群馬県桐生市と埼玉県鳩山町で39.4℃を観測したのをはじめ、関東地方の6か所で気温が39℃台に達するなど、東日本を中心に40℃に迫る危険な暑さとなりました。東京都心でも37.3℃を観測し、今シーズン一番の暑さとなりました。きょうの予想最高気