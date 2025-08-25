東北地方でクマに襲われる被害が相次ぎ、2人がけがをしました。24日午前4時半ごろ、青森・弘前市で男性（70代）がクマに襲われ、肩や手首にけがをしました。男性は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。被害者の家族：起きてすぐ、（夫が）ワーッて叫ぶもんでビックリして。（夫は）全然動かないでそのまま横になっていた。男性の家族によりますと、男性はネコに餌を与えるために外に出た際、クマに襲われたとい