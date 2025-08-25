石破首相が24日夜、小泉純一郎元首相や自民党の元幹部らと東京都内で会食しました。会合は石破首相が呼びかけたということで、小泉元首相らと約2時間、意見を交わしました。自民党元副総裁・山崎拓氏：（小泉元首相が）石破総理の政権運営の参考になるようにお話をされたということです。郵政解散の話が主だったんですけど。小泉政権を支えた山崎拓元副総裁と武部勤元幹事長も出席し、赤沢経済再生担当相が同席しました。小泉元首