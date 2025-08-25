兵庫・神戸市のマンションで24歳の女性を殺害した疑いで逮捕された男が、女性について「全く知らない人です」と供述していることが新たにわかりました。谷本将志容疑者（35）は8月20日、神戸市中央区のマンションのエレベーター内で、片山恵さん（24）の胸などをナイフで複数回刺し殺害した疑いがもたれています。谷本容疑者は「殺意を持っていたか分かりません」と殺意について否認しています。捜査関係者によると谷本容疑者は事