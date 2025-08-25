きのう、福岡市のマンションで3歳の女の子が倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。きのう午後1時半ごろ、福岡市早良区曙にあるマンションでエントランスの屋根に女の子が倒れているのを父親が発見し、消防に通報しました。女の子は、頭などを強く打ち病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは、このマンションの6階に住む竹内美緒ち