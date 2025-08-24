プレミアリーグ第2節が24日に行われ、ブライトンは敵地でエヴァートンと対戦した。三笘薫擁するブライトンは、第1節でフルアムと対戦。PKで先制するも後半アディショナルタイムにCKから失点を許し、悔しい引き分け開幕スタートとなった。この試合で対戦するエヴァートンは、今シーズンからスタジアムを移転。『グディソン・パーク』に別れを告げ、新本拠地『ヒル・ディキンソン・スタジアム』での初めての公式戦に挑む。開幕