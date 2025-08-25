24日午後、東北新幹線やまびこで非常ブレーキが作動し、緊急停止する車両故障があり、一時、東京―盛岡間の上下線で運転を見合わせました。24日午後2時すぎ、東北新幹線のやまびこ63号が、大宮―小山間で走行中に非常ブレーキが作動し、緊急停止しました。乗客にケガなどはありませんでした。東北新幹線は、東京―盛岡間の上下線でおよそ3時間運転を見合わせたほか、山形新幹線、秋田新幹線でも運休や遅れが生じ、およそ6万9000人