うだるような暑さが続き、冷房をきかせた空間で過ごしているとなんだか首や肩まわりがこってきた！ と感じる人も多いのでは？ 「歩く整体 kef i」代表の整体師、能瀬千恵さんに聞いたところ、そもそも首・肩は他の場所に比べて筋肉が薄いことで冷えを感じやすく、冷えて血流が悪くなり、筋肉が固くなることで首こり・肩こりになってしまうのだそう。これは、昨今問題視されているストレートネックが原因でも同じ要因で首・肩こりに