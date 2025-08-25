花王のオーラルケアブランド「クリアクリーン」から、ファン待望の「名探偵コナン」コラボパッケージが登場します。江戸川コナン、怪盗キッド、灰原哀、安室透の4キャラクターが描かれた特別デザインで、8月30日より全国発売（※25日出荷開始）。フレーバーはエクストラフレッシュ、ピュアミント、マイルドシトラスの3種類。歯磨きタイムがもっと楽しくなる、数量限定の特別なラインアップで