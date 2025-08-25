現地８月24日に開催されたブンデスリーガの開幕節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツがホームで昇格組のケルンと対戦した。佐野が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発、川粼がメンバー外となったマインツは、開始早々にチャンスを迎える。２分、左サイドを崩すと、カシのポストプレーからから最後は佐野がミドルを狙うも、相手にブロックされる。その後もボールポゼッションで優位に立ち、押し込