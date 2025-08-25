サッカーのドイツ1部ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹（27）が左膝前十字じん帯断裂の重傷から復活を誓った。23日のレーバークーゼン戦で相手選手と交錯して患部を負傷。前半アディショナルタイムに退き、長期離脱の可能性が指摘されていた中でクラブは24日に診断名を公表。手術が必要なことを明かし、長期離脱が確実になった。1年後に控えるW杯北中米大会への影響も懸念される事態となった中、町田は自らのSNSを