みなみかわが、芸人同士の不倫疑惑を暴露。「愛おしい顔で…」など、2人の様子を明かし、千鳥の大悟も「危ないな」と眉間にしわを寄せるヒトコマがあった。【映像】不倫疑惑の芸人同士の名前『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が出演した。2025年7月5日に日