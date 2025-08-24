[8.24 プレミアリーグ第2節](クレイヴン・コテージ)※24:30開始<出場メンバー>[フルハム]先発GK 1 ベルント・レノDF 2 ケニー・テテDF 3 カルビン・バッシーDF 5 ヨアキム・アンデルセンDF 21 ティモシー・カスターニュMF 16 サンダー・ベルゲMF 17 アレックス・イウォビMF 20 サシャ・ルキッチMF 24 ジョシュ・キングMF 30 ライアン・セセニョンFW 9 ロドリゴ・ムニス控えGK 23 バンジャマン・ルコルトDF 15 ホルヘ・クエン