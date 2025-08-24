ホッフェンハイムは24日、日本代表DF町田浩樹が左ひざ前十字靭帯断裂の重傷を負ったことを発表した。今季からホッフェンハイムに加入した町田は、23日のブンデスリーガ第1節レバークーゼン戦で先発し、同リーグデビューを飾ったが、前半に負傷交代していた。今夏にベルギー王者ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズから完全移籍した町田は、CBで先発出場。前半40分に相手選手と接触して左ひざを負傷した。一度はピッチに戻った