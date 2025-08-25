[8.24 オランダ・エールディビジ第3節](アムステルダム・アレナ)※23:45開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 1 ビテスラフ・ヤロシュDF 2 ルーカス・ローザDF 3 A. GaaeiDF 5 O. WijndalDF 15 Y. BaasMF 7 ラウール・モロMF 8 ケネス・テイラーMF 10 オスカル・グロフMF 23 ステーフェン ベルハイスMF 28 K. Fitz-JimFW 25 ボウト・ベグホルスト控えGK 22 レムコ・パスヴェールGK 52 P. ReversonDF 13 A. KaplanDF 24 ジョ