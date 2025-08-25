【モデルプレス＝2025/08/25】SUPER EIGHTがMCを務めるテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』のゴールデン3時間半SPが、9月10日よる6時30分より放送決定（※一部地域を除く／レギュラー放送は毎週日曜よる11時15分〜）。音楽のプロが本気で選んだ昭和・平成・令和の“最強メロディー”BEST100を発表する。【写真】SUPER EIGHT、“∞”アピールの20周年ド派手ステージ◆「EIGHT-JAM」ゴールデン3時間半SP決定 “最強メロディー”発表表