政治団体「再生の道」の石丸伸二代表政治団体「再生の道」の石丸伸二代表は24日、ユーチューブ番組で、27日に記者会見すると明らかにし「代表交代に絡む発表です」と述べた。石丸氏は「代表はいつかは交代するでしょう。首相だって絶対いつかは代わる」とも発言。再生の道には「代表交代のルールがなかった」とし、会見では「それを改めて整備しますというのを細かく話す」とした。石丸氏は前広島県安芸高田市長。昨年の東京