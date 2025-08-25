江蘇省の徐州東駅で改札を通る人々。（８月４日撮影、徐州＝新華社配信／張光磊）【新華社北京8月24日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団は24日、7月1日から実施している夏の特別輸送態勢「暑運」の鉄道旅客数が23日時点で前年同期比6.4％増の8億2300万人になったと発表した。1日当たり旅客数は1523万人だった。２０日、江蘇省の揚州東駅に入る高速鉄道列車。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）２０日、江蘇省の揚