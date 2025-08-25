◇ラグビー女子Ｗ杯イングランド大会１次リーグＣ組アイルランド４２―１４日本（２４日、ノーサンプトン）世界ランク１１位の日本代表は、同５位のアイルランド代表に１４―４２で敗れた。初の８強進出を見据え、大事な一戦。主将のフランカー、長田いろは（アルカス熊谷）は「臨んだ結果ではなく悔しいけど、自分たちがやってきたこと、自信は消えないので。ニュージーランド戦に向けてワークし続けたい」と、敗戦に