◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、プロ４年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。首位に６人が並ぶ大混戦で迎えた最終１８番、グリーン左のバンカーから３打目を５０センチにピタリ。バーディーで優勝を決めると、初めてキャディーを務めてもらったツアー７勝の吉田弓美子（アマノ）とハグして喜び合った。２１年