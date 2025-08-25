◆米大リーグパドレス５―１ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、今季最後の首位攻防３連戦の２戦目となる敵地パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが、４打数無安打に終わった。８月初の２試合連続ノーヒットで、連続試合出塁も１９でストップ。チームは１４日（同１５日）以来９日ぶりに２位転落となった。２４日（同２５