Ý¯ºä£´£¶¤¬£²£´Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢£µÅÔ»Ô£±£±¸ø±é¤Ç²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë£²£¶Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡££··î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò£³Æü´Ö³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£±¤Ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò£µÆü´Ö¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â£´Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÂçÎØ¤Î¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ò¥É¡¼¥à¤Ëºé¤«¤»¤¿¡£Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤òÁ°¤Ë¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Ï¡ÖÝ¯ºä£´