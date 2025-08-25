¡Ú¥¿¥ì¥Ã¥È¤È¾¯½÷¡Û 8·î25Æü ¥ê¥êー¥¹ ²Á³Ê¡§1,500±ß ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í DANGEN Entertainment¤Ï¡¢PCÍÑ¥ìー¥ë¥¬¥óËÉ±Ò¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¿¥ì¥Ã¥È¤È¾¯½÷¡×¤ò8·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,500±ß¡£¥Ê¥Ê¥¤¥í¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¤¬ÃÏµåºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ¶Ê¼´ï¡×¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¿¥ì¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê