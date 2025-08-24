8月24日（日）夜 11:25〜11:55 放送みんなで夏色を歌い切ろう！全10パートに分けられたゆずの名曲を1人も被らずクリアせよ！岩尾・庄司・鬼越金ちゃん・ちゃんぴおんず大崎をゲストに迎えチャレンジ！企画常連のあの男が序盤でまさかのミス!?歌唱者本人も驚く現場騒然の事態発生に撮影中断!?1パート目から抜け出せず大苦戦！ガキ使初登場の大崎が波乱を巻き起こす!?作戦会議で改善策は見出せるのか？あの男もやらかしてしまう!?2時