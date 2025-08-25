【「渡り鳥とカタツムリ」 5巻】 8月25日 発売 価格：770円 「渡り鳥とカタツムリ」 5巻 表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、高津マコト氏によるマンガ「渡り鳥とカタツムリ」 5巻を本日8月25日に発売する。価格は770円。 本作はTVアニメ化も決まっている車中泊コミック。第5巻では転勤先である福岡に着いた望月が夏休みを過ごす。釣り上げたウナギをつぐみと一緒に食べる