【週刊ヤングマガジン 2025年39号】 8月25日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日8月25日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年39号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭グラビアには、1st写真集を8月27日に発売する葉月くれあさんが登場。 巻中にはアイドルグループ「Dear Princess」の小日向優花さんのグラビアが掲載