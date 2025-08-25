２０日、侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館で、自身がかつて撮影した元隊員のビデオを見る森正孝氏。（ハルビン＝新華社記者／楊思蒞）【新華社ハルビン8月24日】静岡大元講師で第2次世界大戦時の日本軍の731部隊や細菌戦の問題を研究する森正孝氏がこのほど、訪問団20人とともに中国黒竜江省ハルビン市平房区の侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館を訪れた。訪問団は歴史教師やドキュメンタリー監督、反戦市民団体メンバーな