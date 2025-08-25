エバートン戦の前半、プレーするブライトンの三笘（左）＝リバプール（共同）【リバプール（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで24日、ブライトンの三笘薫はアウェーのエバートン戦にフル出場した。試合は0―2で敗れた。クリスタルパレスの鎌田大地は負傷のため、ホームのノッティンガム・フォレスト戦でベンチ外。チームは1―1で引き分けた。