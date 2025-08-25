1991（平成3）年8月25日、東京・国立競技場で行われた世界陸上の男子100メートル決勝で、カール・ルイス（右）が9秒86の世界新記録で優勝、リロイ・バレル（左）が0秒02差の2位となった。ルイスは「自分の経験のすべてが出せた。30歳になってこんなレースができるとは思ってもみなかった」と話した。