7月に人気だった「サクサク天ぷらのコツ」を試してみた！ クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年7月によく読まれていた、『小麦粉に○○を混ぜるだけ！門外不出「サクサク天ぷら」の揚げ方』の記事でご紹介した、天ぷらをサクサクに揚げるコツを実際に試してみました。 サクサク衣作りは「油」がポイント まずは薄力粉に、油を混ぜます。これがこの揚