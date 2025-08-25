櫻坂46が24日、全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』のファイナル公演となる京セラドーム大阪公演Day2を開催した。森田ひかるがセンターを務めた「マンホールの蓋の上」での演出が話題となった。【ライブ写真43点】櫻坂46の最高地点！京セラドーム大阪公演の模様同楽曲では、最初に森田が一人でステージに登場。車に水をはねられた演技から、その場にあったゴミ箱を思いっきり蹴り会場を驚かせた森田。さらに曲前にはク