エバートンは新スタジアムでの初戦だったイングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間8月24日、リーグ第2節のエバートン戦で今季初のフル出場を果たした。だがチームは0-2で敗れ、今季初黒星を喫した。この日は、今季から新設されたエバートンの新スタジアム、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの初のリーグ戦となった。三笘は1-1で引き分けた開幕戦のフルハム戦に続き、左ウイングでスタメンに名を