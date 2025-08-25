【モデルプレス＝2025/08/25】櫻坂46が8月23・24日の2日間、大阪府・京セラドーム大阪にて「5th TOUR 2025 “Addiction”」を開催。山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が10代ラストステージへの思いを語った。【写真】櫻坂46山崎天、圧巻パフォーマンス◆山崎天、京セラは「絶対立てないものだと思っていた」今回、地元凱旋の公演となった山崎は、最初のMCで「私は大阪出身なので、憧れの地でしたし、絶対立てないものだと