人気アイドルグループ「櫻坂４６」が２４日、大阪・京セラドーム大阪２ｄａｙｓ２日目公演を開催。前日２３日と合わせて８万人を動員した。２ｎｄアルバム「Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ」を引っさげ、４月の名古屋公演を皮切りに、全国５か所（１１公演）を巡ったツアーも、大阪・京セラドーム公演２日目がファイナル。冒頭ＭＣでは、キャプテンの松田里奈（２５）は「ついに京セラドームにたどりつきました！」と振り返れば、大阪出身