【モデルプレス＝2025/08/25】グラビアアイドルの三園響子が、25日発売の「ヤングマガジン」（講談社）39号の巻末グラビアに登場。抜群のスタイルを披露している。【写真】三園響子、素肌透ける変形ビキニ姿◆三園響子、初ソログラビア飾る 4月に“新世代3人娘”の1人として同誌の表紙を飾った三園が、初のソログラビアで登場。今号ではゴールドのビキニに身を包み、大胆なポージングを披露。抜群のプロポーションを魅せている。◆