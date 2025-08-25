【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の自他ともに認めるビジュアル担当“みちきょへ”コンビこと、道枝駿佑×高橋恭平が、『anan』2461号（9月3日発売）の表紙に登場。ふたりで『anan』表紙に登場するのは初。 ■最強のビジュアルバディ“みちきょへ”が3つのトレンドメイクを纏い初の『anan』表紙に 9月3日に9thシングル「アシンメトリー/ Black Nightmare」をリリース、2026年1月には初のドӦ