白鳩（3192、東証スタンダード市場）。女性下着を中心にネット通販を展開している。1965年に創業者:池上勝氏により靴下の職域販売会社として立ち上げられた。【こちらも】白鳩は女性用インナーECの老舗企業2014年4月に上場。上場時に「ネット市場の将来性に賭し、EC事業に取り組んだ」と知り、興味を覚えた。「賭した」のは、ネット黎明期の2000年代初頭。「時流に乗った企業」と受け止めたからだ。公開時当初から「ワクワク